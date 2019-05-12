США одержали первую победу на чемпионате мира по хоккею, Россия одолела Австрию: видео

Сборная США и России по хоккею одержали победы во втором туре на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Россия – Австрия 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

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Сборная России пытается не отставать от Чехии, которая уже успела одержать две победы. Россияне уверенно победили Австрию, хотя после первого периода счет был только 1:0 в их пользу. В двух следующих периодах россияне еще четыре раза огорчили голкипера Австрии и одержали убедительную победу.

После двух туров Россия с Чехией делит первое место в группе B. Австрия на дне турнирной таблицы.

США – Франция 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

После сенсационного поражения от Словакии сборная США реабилитировалась в матче против Франции. Американцы выиграли каждый из периодов, забросив французам аж 7 шайб. Все, что удалось Франции – это одна шайба в последнем периоде.

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Сейчас США идут на четвертом месте в группе A. Французы – шестые, имея в своем активе один балл, получить в игре с Данией.

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