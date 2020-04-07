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США официально обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мира

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Чемпионат мира-2018 в России / Getty Images

В понедельник, 6 апреля, американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018-м и 2022 годах.

Крупнейшую взятку получил бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер при выборе России – 5 миллионов долларов.

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Кроме этого, член исполнительного комитета ФИФА Рафаэль Сальгеро получил от российской стороны 1 миллион долларов. Деньги были переведены последовательными траншами через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.

Благодаря коррупционным действиям был избран Катар для проведения ЧМ в 2022 году. В незаконных действиях замешаны экс-президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и Николас Леос, занимавший ранее должность вице-президента ФИФА.

Главный фигурант в отчете Минюста Джек Уорнер еще в 2015 году получил запрет на возможность заниматься любой футбольной деятельностью.

  • Чемпионат мира 2018 года в России завершился победой сборной Франции. Турнир в Катаре еще предстоит провести.
  • Нынешние официальные обвинения являются первыми, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России Катар Взятка ФИФА Чемпионат мира по футболу - 2018
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