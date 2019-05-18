США разгромили Данию, Россия победила Латвию: результаты матчей Чемпионата мира по хоккею

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Россия победила Латвию на ЧМ по хоккею
Россия победила Латвию на ЧМ по хоккею / ANDRE RINGUETTE / HHOF-IIHF IMAGES

Россия одержала пятую подряд победу на Чемпионате мира по хоккею. На этот раз победили Латвию. США же разгромили сборную Дании.

Дания – США 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Дания еще претендует на выход в плей-офф Чемпионата мира. Но для этого команде следовало побеждать сборную США. Несмотря на то, что американцы выставили не сильнейший состав (топ-хоккеисты выступают в плей-офф НХЛ). они забросили сразу семь шайб в ворота соперников.

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Сборная Дании на это смогла ответить лишь одним точным броском. Но он мало на что повлиял. Ибо к этому времени американцы забросили четыре шайбы.

В итоге – победа сборной США.

Латвия – Россия 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Пятую подряд победу одержала сборная России. Но легкой для россиян она не была. В первом периоде Цибульскис отметился в большинстве. Поэтому Россия впервые на этом турнире была вынуждена отыгрываться. Сделала она это уже во втором периоде, когда забросила три шайбы.

Благодаря этой победе россияне гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира.

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Теги: Чемпионат мира по хоккею 2019 Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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