США сенсационно проиграли Франции в 1/4 финала Кубка мира по баскетболу, пропустив рывок +18

Сборная Франции сумела обыграть США в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу. Поэтому именно французы сыграют в полуфинале против Аргентины.

В целом команды начали матч довольно ровно, не отпуская далеко соперника. Поэтому и первая четверть закончилась вничью 18:18. И уже на большой перерыв французы ушли с преимуществом +6 (45:39). Здесь стоит отметить, что американцы пропустили рывок в +9 очков от соперников.

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Сборная Франции в третьей четверти даже довела преимущество до +10, но сборная США до конца четверти не только сократила отставание, но и вышла вперед. В четвертой четверти преимущество американцев даже выросло до +7. Но удержать его американцы не сумели. После того как счет стал 76:71 в пользу американцев, они набрали лишь три очка. В то время как французы – аж 18.

Франция – США 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13)

Поэтому теперь французы сыграют в полуфинале Кубка мира против сборной Аргентины. Матч запланирован на 13 сентября. Во втором полуфинале сыграет Испания и победитель пары Австралия – Чехия.

Игроком матча признали француза Руди Гобера. Он набрал 21 очко, сделал 16 подборов, 3 блока, 2 передачи и 1 перехват.