Стадион "Черноморца" выставили на аукцион: там есть гостиница, ресторан и фитнес-зал

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Стадион "Черноморца" выставили на аукцион: там есть гостиница, ресторан и фитнес-зал

Стадион "Черноморец" в Одессе выставили на аукцион. Это пятый раз его пытаются продать.

Продавцом стадиона выступает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Ведь стадион "Черноморец" был на балансе "Имэксбанка", который обанкротился. Стадион будут продавать на "голландском аукционе".

Голландский аукционАукцион, в ходе которого сначала объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар. Получил свое название в силу широкого распространения в Нидерландах.

Стартовая цена на стадион – 733 миллиона 250 тысяч 380 гривен. Но стоит отметить, что стадион в Одессе размещен в парке Шевченко на побережье.

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Кроме самого футбольного поля (чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения), там также есть бизнес-центр с рестораном (общая площадь 10757,90 квадратных метров), фитнес-центр (общая площадь 4300 квадратных метров), гостиница ( общая площадь 9817 квадратных метров) и подземный паркинг.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тысяч человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Новости недвижимости ФК Черноморец
Источник: 24 канал
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