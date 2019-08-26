Стадион "дьяволов": чем поражает уникальное спортивное сооружение в Мехико

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Бейсбольный стадион в Мехико
Бейсбольный стадион в Мехико / Dezeen.com

Архитекторы из Мексики в сотрудничестве с дизайн-студией из Чикаго работали над проектом стадиона в Мехико для местной бейсбольной команды Los Diablos Rojos ("Красные дьяволы").

Спортивное сооружение венчает крыша треугольной формы, которую формируют 8 фронтонов.

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Над проектом работали мексиканские архитекторы Франсиско Гонсалес Пулидо (FGP Atelier) и Алонсо де Гарай (Taller ADG).

Гонсалес Пулидо руководил дизайном крыши спортивного комплекса, используя угловые формы, которые напоминают логотип трезубца "дьяволов".

Консольные навесы накрывают 11,5 тысяч мест, которые расположены по бокам стадиона.

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Бейсбольный стадион с крышей необычной формы открыли в Мехико / Фото: Dezeen.com

По убеждению дизайнеров, крыша в виде узнаваемого символа может стать новой визитной карточкой Мехико.

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Крыша стадиона может стать новой визитной карточкой Мехико / Фото: Dezeen.com

Домашний стадион Los Diablos Rojos расположен в границах спортивного комплекса "Магдалена Микхука", который был построен для проведения в Мехико Олимпийских Игр 1968, а теперь служит общественным местом для проведения спортивных и культурных событий.

Бейсбольный стадион с уникальной крышей в Мехико: смотрите фото

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Мексика Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости
Источник: 24 канал
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