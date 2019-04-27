Стадион финала Лиги чемпионов стал местом для съемки порнофильма

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Стадион "Ванда Метрополитано"
Стадион "Ванда Метрополитано"

Домашняя арена мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано" была использована для съемки фильма для взрослых.

Стадион "Ванда Метрополитано" Продюсер Игнасио Альенде использовал домашний стадион "Атлетико" для съемки порнофильма, сообщает Mundo Deportivo.

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В частности сцена в 16 минут была снята на парковке стадиона "матрасников". Примечательно, что съемки проводились днем ​​в рабочее время.

Съемки производил скандальный продюсер Игнасио Альенде, более известный как Торби, Его связывали со съемками детского порно, сутенерством и отмыванием денег, что даже задело голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Напомним, "Ванда Метрополитано" примет финал Лиги чемпионов 2018/19. Матч состоится 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Порно Атлетико
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