Стадион к ЧМ-2022 по проекту Захи Хадид открыли в Катаре: фото невероятного сооружения

В Катаре состоялось торжественное открытие стадиона, который спроектировало бюро всемирно известного архитектора Захи Хадид.

Стадион Аль-Вакра в одноименном городе в Катаре, построили к Чемпионату мира по футболу, который должен состояться здесь в 2022 году.

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Торжественное открытие сооружения состоялось 16 мая 2019 года. На стадионе провели финал Кубка Эмира Катара. Местная власть сообщила, что на событие распродали все 40 тысяч билетов – именно столько зрителей могут вместить трибуны.

Смотрите видео с открытия стадиона к ЧМ-2022 в Катаре:

Над проектом стадиона Заха Хадид еще успела поработать лично. Она умерла в самом начале строительство стадиона в 2016-м, работу заканчивали сотрудники основанного ею бюро Zaha Hadid Architects.

Чем удивляет постройка?

Стадион имеет полностью раздвижную крышу, поэтому его можно использовать круглый год.

Грандиозное сооружение также оборудовано технологией охлаждения как футбольного поля, так и зрительских трибун.

После проведения ЧМ-2022 благодаря модульной конструкции количество мест планируют сократить вдвое – до 20 тысяч.

На проект этого стадиона Заху Хадид вдохновили паруса традиционных судов дау, которые чаще всего можно увидеть в прибрежных водах вокруг стран Аравийского полуострова.

Паруса судов дау, которые вдохновили Заху Хадид на проект стадиона в Катаре

Стадион Аль-Вакра в Катаре по проекту Захи Хадид: смотрите видео