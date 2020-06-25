На трибуне домашней арены английского "Лидса" установили картонный манекен уже мертвого террориста Усамы бен Ладена.

"Лидс" накануне матча с "Фулхэмом" разместил на трибунах стадиона "Элланд Роуд" картонные манекены с лицами болельщиков. Изображения для манекенов команды присылали фанаты, сообщает Leeds Live.

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Усама бен Ладен на стадионе "Лидса"

Сотрудники клуба не распознали известного террориста и поместили манекен с его лицом в первый ряд.

Клуб моментально отреагировал и убрал фото бен Ладена с трибуны. В "Лидсе" также отметили, что будут более тщательно подходить к процессу, чтобы оскорбительные изображения не попадали на стадион.



Лицо бен Ладена на стадионк "Лидса" / фото: leeds-live.co.uk

Лидс – Фулхэм: главное