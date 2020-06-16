Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выразил свое недовольство судебным процессом над общественным активистом Сергеем Стерненко.

Стаховский осудил суд над Стерненко. Об этом он написал в Facebook.

Читайте также Мера пресечения Стерненко: активисту могут изменить место домашнего ареста

Человек на которого совершили ДВА нападения (избиение + больница, стреляли из травмата в спину) во время третьего нападения сопротивлялся, и смертельно ранил одного из нападавших... вместо суда над нападавшими у нас суд над пострадавшим... Во время заседания полиция, извиняюсь это уже в прошлости, МИЛИЦИЯ и НЕДОЛЮСТРИРОВАННАЯ БЕРКУТНЯ бьет депутатов и митингующих ногами по голове

СТЕРНЕНКО хотят взять на поруки несколько депутатов( среди них Киборг Роман Костенко) но судье пофиг. Потому что он себя считает всемогущим... Что я могу сказать.. #МиВсіСтеренко. Это я не касаюсь дел Майдана, Шеремета, Кати Гандзюк,

– отметил Стаховский.

Дело Стерненко: коротко