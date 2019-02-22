Стаховский не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото из открытых источников

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил 12 номеру мирового рейтинга Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира серии АТР-250 в Марселе – 4:6, 3:6.

Стефанос Циципас – Сергей Стаховский 2:0 (6:4, 6:3)

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Встреча длилась 1 час и 10 минут. За это время Стаховский сделал 4 эйса и 1 двойную ошибку. Грек тоже четыре раза подал на вылет, но сделал две двойные ошибки.

В полуфинале соперником Циципаса станет победитель пары Давид Гоффен – Жиль Симон.

Что касается Стаховского, то он впервые с 2015 года сыграл в четвертьфинале турнира АТР и со следующей недели займет 126 место в одиночном рейтинге.

Также Спорт 24 сообщал, что Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира WTA Premier 5 в Дубае. Украинка в полуфинальной встрече проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

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Теги: Спорт Сергей Стаховский Теннис
Источник: 24 Канал
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