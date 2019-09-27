Стаховский неожиданно проиграл в четвертьфинале "челленджера" во Франции

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / ФТУ

Сильнейший теннисист Украины Сергей Стаховский остановился в шаге от полуфинала на турнире во французском Орлеане. 149-й номер мирового посева ATP неожиданно уступил Тристану Ламазину.

Тристан Ламазин – Сергей Стаховский 2:0 (7:6, 6:4)

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Начало поединка для Стаховского оказалось тяжелым. В первом же гейме француз имел три брейк-пойнта, но Сергей отстоял подачу. В девятом гейме Тристан таки сделал брейк и дальше подавал на сет.

Стаховский проявил характер и отыгрался, сделав обратный брейк. Судьба партии решалась на тай-брейке. 26-летний француз сумел вырвать победу 8:6.

Второй сет развивался по сценарию первого. Теннисисты защищали свои подачи, пока Ламазин не оформил брейк в 9 гейме. На этот раз Стаховский не отыгрался и проиграл матч Тристану, который в рейтинге ATP аж на 263 месте.

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Теги: Теннис Спорт Новости Спорта Сергей Стаховский
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