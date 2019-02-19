Стаховский обыграл француза, которому уступил за день до этого в финале квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский в первом круге турнире ATP во французском Марселе обыграл хозяина соревнований Константа Лестьенна. Именно ему украинец проиграл за день до этого.

В финале квалификации турнира Стаховский играл именно с Лестьенном. И уступил ему по итогам трех сетов. И после этого украинец получил статус "лаки-лузера" и попал в основную сетку турнира. Где уже в первом круге ему выпало играть же тем же Лестьенном. На этот раз Стаховский взял верх над соперником.

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Хотя сам матч для украинца начался не слишком удачно. Он на старте проиграл свою подачу, а потом и еще одну. Поэтому Лестьенн повел в счете 4:1. Однако Стаховский сумел переломить ход поединка, до конца сета реализовав три брейк-пойнта. Поэтому все решалось на тай-брейке, где победу одержал украинец.

Но во втором сете, который длился всего 25 минут, Лестьенн выиграл пять геймов подряд. И без проблем довел сет до своей победы. Поэтому все решалось в третьем сете. Здесь ключевым стал шестой гейм на подаче француза. Стаховскому с четвертой попытки удалось реализовать брейк. После этого в восьмом гейме он дважды не сумел довести игру до победы. И уже на следующей своей подаче реализовал матч-пойнт.

Сергей Стаховский-Констант Лестьенн 2:1 (7-6(3), 1-6, 6-3)

Следовательно Стаховский выходит во второй круг турнира в Марселе. Там его соперником будет победитель пары Иржи Веселы – Гаэль Монфис. Последний, напомним, встречается с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.