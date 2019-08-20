Стаховский преждевременно прекратил участие на US Open
Украинец Сергей Стаховский на старте квалификации Открытого чемпионата США (US Open) уступил испанцу Николе Кюну. Сергей второй год подряд не смог преодолеть квалификацию.
Сергей Стаховский – Никола Кюн 0:2 (4:6; 4:6)
Читайте также: Я близко, попробуй меня победить: легендарный Федерер запугивал соперников смс-сообщениями
В первом сете 19-летний испанец реализовал один брейк, чего оказалось достаточно, чтобы выиграть партию. Стаховский имел один брейк-пойнт, но не сумел реализовать его.
Во втором сете дела украинского теннисиста были не лучшими. Сергей проигрывал 4:1 и сумел сделать только один брейк. Кюн больше свою подачу не отдавал и довел матч до победы.
В прошлом году Стаховский также прекратил свои выступления в Нью-Йорке на стадии 1/4 финала квалификации. Лучшим выступлением Сергея на US Open является 3-й раунд в 2010 году.
Выбор редакции
-
Скандал с Анной Соловей: федерация велоспорта Украины официально уволила Башенкосегодня , 15:57
-
Билеты на матч Украина – Нигерия в Днепре поступили в продажу: цена и где купить19 августа , 19:15
-
"Шахтер" выигрывает, "Заря" проигрывает, "Динамо" не играет: главные итоги 4 тура УПЛ19 августа , 14:12