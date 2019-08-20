Стаховский преждевременно прекратил участие на US Open

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото из открытых источников

Украинец Сергей Стаховский на старте квалификации Открытого чемпионата США (US Open) уступил испанцу Николе Кюну. Сергей второй год подряд не смог преодолеть квалификацию.

Сергей Стаховский – Никола Кюн 0:2 (4:6; 4:6)

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В первом сете 19-летний испанец реализовал один брейк, чего оказалось достаточно, чтобы выиграть партию. Стаховский имел один брейк-пойнт, но не сумел реализовать его.

Во втором сете дела украинского теннисиста были не лучшими. Сергей проигрывал 4:1 и сумел сделать только один брейк. Кюн больше свою подачу не отдавал и довел матч до победы.

В прошлом году Стаховский также прекратил свои выступления в Нью-Йорке на стадии 1/4 финала квалификации. Лучшим выступлением Сергея на US Open является 3-й раунд в 2010 году.

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Теги: Спорт Новости Спорта US Open Теннис Сергей Стаховский
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