Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

2 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото из открытых источников

Украинский теннисист Сергей Стаховский и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс завоевали победу в 1/8 финала парного турнира в Сеуле, Южная Корея.

Дуэт одержал победу над корейской парой Ли Чже-Мун/Хон Чон. Итоговый счет – 6:1, 6:2.

Читайте также: Четыре украинские теннисистки сыграют на турнире в России

Встреча длилась 54 минуты. В первом сете Стаховский и Бемельманс не оставили соперникам шансов – 6:1. Во второй партии украинско-бельгийский дуэт сделал два брейка и спокойно получил путевку в следующий раунд турнира – 6:2.

В следующем круге украинско-бельгийский дуэт будет играть с парой Фрэнсис Кейси Алькантара(Филиппины) / Синтаро Имаи (Япония).

Также Стаховский продолжает выступления и в одиночном разряде турнира в Сеуле. 2 апреля украинец сыграет против Николы Милоевича из Сербии.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Выходные в мае 2019: когда будут отдыхать на праздники украинцы
сегодня
68873
Теги: Сергей Стаховский Новости Спорта Теннис Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голландский футболист забил феноменальный гол ударом скорпиона: видео
сегодня 10:34 Голландский футболист забил феноменальный гол ударом скорпиона: видео
43
"Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
30 апреля 16:14 "Запорожье" обыграло "Днепр" и выиграло бронзу чемпионата Украины по баскетболу
48
Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
30 апреля 12:59 Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
100
"Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
29 апреля 22:06 "Порту" победил "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА: видео
92
Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
29 апреля 16:11 Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
466
Новости
Больше новостей
Залиште відгук