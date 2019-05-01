Стаховский пробился в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Украинский теннисист Сергей Стаховский и его напарник бельгиец Рубен Бемельманс завоевали победу в 1/8 финала парного турнира в Сеуле, Южная Корея.

Дуэт одержал победу над корейской парой Ли Чже-Мун/Хон Чон. Итоговый счет – 6:1, 6:2.

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Встреча длилась 54 минуты. В первом сете Стаховский и Бемельманс не оставили соперникам шансов – 6:1. Во второй партии украинско-бельгийский дуэт сделал два брейка и спокойно получил путевку в следующий раунд турнира – 6:2.

В следующем круге украинско-бельгийский дуэт будет играть с парой Фрэнсис Кейси Алькантара(Филиппины) / Синтаро Имаи (Япония).

Также Стаховский продолжает выступления и в одиночном разряде турнира в Сеуле. 2 апреля украинец сыграет против Николы Милоевича из Сербии.

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