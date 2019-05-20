Стаховский с победы начал выступление на Roland Garros-2019

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / sport.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который занимает 111-е место в рейтинге ATP, с победы начал выступление на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

Стаховский не попал в основную сетку Roland Garros, поэтому вынужден проходить квалификации.

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В первом матче украинский теннисист прошел австралийца Джеймса Дакворта, который 151-й в рейтинге ATP.

Украинец прошел в полуфинал, поскольку австралиец не смог продолжить игру. В первом сете Стаховский дважды сделал брейк и побеждал 4:2, после чего Дакворт взял медицинский тайм-аут и не смог продолжить игру.

В следующем раунде квалификации Стаховский сыграет против победителя пары Владимир Игнатик – Маттео Донати. Оба теннисиста за пределами топ-200 рейтинга ATP.

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Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Сергей Стаховский
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