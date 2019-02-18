Стаховский в финале квалификации в Марселе уступил французу Лестьенну

Украинский теннисист Сергей Стаховский в финале квалификации турнира ATP в Марселе уступил представителю Франции Констану Лестьенну.

Сергей Стаховский – Констан Лестьенн 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)

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В первом сете Констан Лестьенн сделал брейк уже в третьем гейме. Однако Стаховскому удалось сравнять счет и даже выйти вперед. И хозяин соревнований в одиннадцатом гейме сделал еще один брейк и впоследствии подал на сет – 7:5.

Во втором сете представитель Украины собрался и разгромил своего оппонента. Стаховский дважды оформил брейк и за 24 минуты выиграл сет со счетом 6:1.

В решающей партии теннисисты устроили настоящую борьбу и ни один не хотел уступать. Только в 12-м гейме француз сумел взять подачу Сергея и выиграть матч.

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