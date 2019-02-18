Стаховский в финале квалификации в Марселе уступил французу Лестьенну

6 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / GETTY IMAGES

Украинский теннисист Сергей Стаховский в финале квалификации турнира ATP в Марселе уступил представителю Франции Констану Лестьенну.

Сергей Стаховский – Констан Лестьенн 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)

Читайте также: Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая

В первом сете Констан Лестьенн сделал брейк уже в третьем гейме. Однако Стаховскому удалось сравнять счет и даже выйти вперед. И хозяин соревнований в одиннадцатом гейме сделал еще один брейк и впоследствии подал на сет – 7:5.

Во втором сете представитель Украины собрался и разгромил своего оппонента. Стаховский дважды оформил брейк и за 24 минуты выиграл сет со счетом 6:1.

В решающей партии теннисисты устроили настоящую борьбу и ни один не хотел уступать. Только в 12-м гейме француз сумел взять подачу Сергея и выиграть матч.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
сегодня
11158
Теги: Спорт Теннис Сергей Стаховский
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
сегодня 16:31 В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
22
Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
сегодня 12:27 Артем Милевский солгал о собственной свадьбе, чтобы сбежать из венгерского клуба: видео
114
Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
сегодня 09:40 Цуренко достигла исторического рекорда в рейтинге WTA, Свитолина снова шестая
80
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
сегодня 08:12 Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019
225
Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
17 февраля 16:09 Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях
27
НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
17 февраля 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
Станіслав Безушко 254
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук