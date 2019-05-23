Стаховский в упорной борьбе не смог попасть на Roland Garros-2019

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / btu.org.ua

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку Roland Garros.

В финале квалификации он проиграл россиянину Алексею Ватутину – 4:6, 6:1, 3:6.

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Матч продолжался 1 час и 55 минут. За это время Стаховский выполнил 9 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Сергей прошел первый раунд квалификации на отказе австралийца Джеймса Дакворта, а во втором оказался сильнее Владимира Игнатика из Беларуси.

На Roland Garros-2018 украинец также проиграл в финале квалификации, однако попал в основную сетку как "лаки-лузер", где дошел до второго круга. В этом году Стаховский также имеет шанс получить "лаки-лузера", благодаря тому, что в основе отказался выступать Томаш Бердых.

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Теги: Новости Спорта Сергей Стаховский Спорт Теннис
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