Стаховский во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира серии ATP
Украинец Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира ATP Challenger в Китайском Тайбэе – Taiwan Santaizi Challenger.
В третьем раунде Стаховский обыграл француза Максима Жанвье со счетом 7:5, 6:4.
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Поединок длился 1 час 18 минут. Первый сет Стаховский выиграл за счет брейка в 11-м гейме. Во второй партии Сергей повел 3:1, затем при счете 4:3 сыграл двойной брейк-поинт и без проблем завершил матч в свою пользу.
Теннисисты уже встречались на аналогичном турнире в Сен-Брие. Тогда Стаховский проиграл оппоненту из Франции в первом же круге соревнований.
Следующим соперником 124-й ракетки мира в Тайбэе станет победитель пары Камил Майчрзак (Польша) – Тацуми Ито (Япония).
Интересно, что Стаховский в Тайбэе впервые с конца февраля выиграл два матча подряд. Киевлянин второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира АТР.