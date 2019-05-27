Стаховский вылетел в первом круге Ролан Гаррос, поединок длился два часа

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Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. Он уступил хозяину турнира Жилю Симону.

Стаховский в главную сетку турнира попал как "лаки лузер" (lucky looser), ведь в финале квалификации проиграл россиянину Алексею Ватутину. Но в первом круге попал на 33-ю ракетку мира Жиля Симона. Соперники уже встречались на корте пять раз (4 матча на харде, один на грунте) и во всех победу праздновал француз. Не стал исключением и Ролан Гаррос.

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Теннисисты провели на корте более двух часов. В первом сете после того, как Стаховский вышел вперед 3:2, Симон выиграл пять следующих геймов – четыре в первом сете и еще один – во втором.

В целом за игру француз выиграл 4 из 12 брейк-пойнтов. Стаховский лишь один раз имел возможность реализовать брейк-пойнт, но не сумел это сделать. Именно эта разница и принесла победу Симону.

Сергей Стаховский – Жиль Симон 0:3 (3:6, 3:6, 4:6)

Поэтому Украина осталась без представителей в мужской сетке Ролан Гаррос. Зато точно одна украинка будет в третьем круге турнира.

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Теги: Спорт Ролан Гаррос Сергей Стаховский Теннис
Источник: 24 канал
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