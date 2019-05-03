Стаховский вышел в финал турнира в Сеуле в парном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в финале парного турнира в Сеуле Vitro Seoul Open Challenger

В полуфинале турнира Сергей Стаховский вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом обыграли индийско-канадскую пару Рамкумар Раманатхан – Брейден Шнур 6:1, 6:3.

Стаховский и Бемельманс выполнили четыре брейка, не отдав соперникам ни одного гейма на своей подаче. А сам матч длился меньше часа.

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Финал парного разряда на турнире в Сеуле состоится в субботу, 4 мая (ночь на 5 мая в Украине).

Стоит напомнить, что перед этим Стаховский вылетел в третьем круге одиночного разряда турнира, проиграв сербу Николе Милоевичу.