Стал известен главный претендент на пост тренера сборной Украины по баскетболу

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Айнарас Багатскис
Айнарас Багатскис / ФБУ

В офисе Федерации баскетбола Украины состоялась встреча президента ФБУ Михаила Бродского и Айнарса Багатскиса. Латвийский специалист рассматривается как главный претендент на кресло тренера мужской национальной сборной Украины.

На встрече с тренером и его агентом был поднят целый ряд вопросов, в частности условия сотрудничества и цели на квалификацию к чемпионату Европы 2021, которая для сборной Украины начнется ближайшей осенью. Ожидается, что стороны могут договориться в ближайшее время.

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Айнарас Багатскис известен в Украине специалист по работе в "Кривбассбаскете" и "Будивельнике". С последним тренер дважды становился чемпионом Украины (сезон 2012-2013 и 2013-2014), а также выступал в Евролиге.

Последним местом работы Багатскиса был немецкий "Брозе" и сборная Латвии, с которой в 2017 году он дошел до 1/4 чемпионата Европы.

Также в послужном списке латыша есть "Маккаби" (Тель-Авив), "Нижний Новгород", "Енисей" и "Дарюшшафака".

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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