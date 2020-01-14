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Стал известен гонорар, который получит МакГрегор за бой с Серроне

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МакГрегор – Серроне гонорары за бой / Фото из открытых источников

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (21-4) за свое возвращение в октагон получит 5 миллионов долларов.

За предыдущий бой с Хабибом Нурмагомедова он получил 3 миллиона долларов. Отметим, что сумма в 5 миллионов долларов не учитывает процент от продажи платных трансляций, а также спонсорские отчисления.

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Его оппонент, американец Дональд Серроне (36-13, 1 NC), заработает 2 миллиона долларов. За прошлый бой с Джастином Гетжи он заработал в 10 раз меньше, получив чек на 195 тысяч долларов.

Последний раз МакГрегор побеждал в октагоне в далеком 2016 году, когда разбил в пух и прах тогдашнего чемпиона легкого веса Эдди Альвареса. После была вылазка в бокс, где МакГрегор проиграл Флойду Мейвезеру, и возвращение в клетку ради самого долгожданного поединка в истории UFC против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец проиграл российскому бойцу и после этого больше не проводил боев.

Бой МакГрегор – Серроне состоится в субботу, 18 января, в рамках шоу UFC 246 в Неваде.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Смешанные единоборства Конор МакГрегор
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