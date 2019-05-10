Стал известен гонорар Василия Ломаченко за чемпионский бой против Люка Кэмпбелла

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко за бой против Люка Кэмпбелла может получить 3 миллиона долларов. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC.

При этом Ломаченко на этот бой может выставить свои чемпионские пояса. Такую информацию со ссылкой на собственные источники обнародовало издание Sport Arena.

К слову: Промоутер Эдди Хирн рассказал о проблемах организации чемпионского боя Ломаченко-Кэмпбелл

Но в организации этого боя есть ряд препятствий. Эдди Хирн, который и занимается организацией боя, является промоутером Люка Кэмпбелла. И он требует, чтобы его подопечный получил такой же гонорар за бой, как Ломаченко. Причина в том, что Кэмпбелл – обязательный претендент на этот бой, в то время как украинец не входил в топ-15 рейтинга WBC.

Также есть проблема с трансляцией боя в США. Ломаченко представляет промоутерская компания Top Rank, которая имеет контракт с телеканалом ESPN. Зато Matchroom Boxing Эдди Хирна – с платформой DAZN. Поэтому двум сторонам надо будет договориться о трансляции.

Ожидается, что Ломаченко подпишет контракт на проведение до конца мая. Сам бой может состояться уже в августе.

Читайте также: Стали известны потенциальные дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл