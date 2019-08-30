Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы
УЕФА обнародовал расписание матчей киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/20. Соперниками киевлян будут "Копенгаген", "Мальме" и "Лугано".
Первый матч "Динамо" проведет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме".
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Календарей матчей "Динамо"
1-й тур (19 сентября)
"Динамо" – "Мальме" (19:55)
2-й тур (3 октября)
"Лугано" – "Динамо" (22:00)
3-й тур (24 октября)
"Динамо" – "Копенгаген" (22:00)
4-й тур (7 ноября)
"Копенгаген" – "Динамо" (19:55)
5-й тур (28 ноября)
"Мальме" – "Динамо" (22:00)
6-й тур (12 декабря)
"Динамо" – "Лугано" (19:55)
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