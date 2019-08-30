Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы

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Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы
Стал известен календарь матчей "Динамо" в Лиге Европы / twitter.com/dynamokyiv

УЕФА обнародовал расписание матчей киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/20. Соперниками киевлян будут "Копенгаген", "Мальме" и "Лугано".

Первый матч "Динамо" проведет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" против шведского "Мальме".

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Календарей матчей "Динамо"

1-й тур (19 сентября)

"Динамо" – "Мальме" (19:55)

2-й тур (3 октября)

"Лугано" – "Динамо" (22:00)

3-й тур (24 октября)

"Динамо" – "Копенгаген" (22:00)

4-й тур (7 ноября)

"Копенгаген" – "Динамо" (19:55)

5-й тур (28 ноября)

"Мальме" – "Динамо" (22:00)

6-й тур (12 декабря)

"Динамо" – "Лугано" (19:55)

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Лига Европы
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