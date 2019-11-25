Стал известен лучший игрок 15 тура чемпионата Украины

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Жуниор Мораес / Фото из открытых источников

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим игроком 15 тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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22 ноября форвард "горняков" оформил хет-трик в победном матче против "Львова" (4:1). В голосовании Мораес опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

В целом в нынешнем сезоне Мораес забил 16 мячей и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.


Жуниор Мораес – лучший футболист 15 тура УПЛ

Отметим, что в состав экспертного совета, который определил лучшего футболиста вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Виктор Грачев.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтер УПЛ Жуниор Мораес
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