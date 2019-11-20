Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

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Дмитрий Пидручный / GETTY IMAGES

20 ноября стал известен состав женской и мужской команды на первый этап Кубка мира по биатлону. Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

Состав женской команды

  • Вита Семеренко
  • Валя Семеренко
  • Юлия Джима
  • Анастасия Меркушина
  • Надежда Белкина
  • Дарья Блашко

Это важно: Биатлон в Украине будет транслировать только один канал

Состав мужской команды

  • Артем Прима
  • Дмитрий Пидручный
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Юлия Джима и Антон Дудченко будут стартовать в спринте на первом этапе кубка IBU, после чего присоединятся к основным командам в Эстерсунд.

Отметим, что в состав женской сборной Украины не попала Елена Пидгрушная.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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