Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону
20 ноября стал известен состав женской и мужской команды на первый этап Кубка мира по биатлону. Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.
Состав женской команды
- Вита Семеренко
- Валя Семеренко
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Надежда Белкина
- Дарья Блашко
Это важно: Биатлон в Украине будет транслировать только один канал
Состав мужской команды
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Юлия Джима и Антон Дудченко будут стартовать в спринте на первом этапе кубка IBU, после чего присоединятся к основным командам в Эстерсунд.
Отметим, что в состав женской сборной Украины не попала Елена Пидгрушная.
Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.
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