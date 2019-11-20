Стал известен состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону

20 ноября стал известен состав женской и мужской команды на первый этап Кубка мира по биатлону. Биатлонный сезон начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

Состав женской команды

Вита Семеренко

Валя Семеренко

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Надежда Белкина

Дарья Блашко

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Состав мужской команды

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Юлия Джима и Антон Дудченко будут стартовать в спринте на первом этапе кубка IBU, после чего присоединятся к основным командам в Эстерсунд.

Отметим, что в состав женской сборной Украины не попала Елена Пидгрушная.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019/20 и расписание всех гонок – смотрите здесь.