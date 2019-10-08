Стал известен возможный соперник Усика на дебютный бой в супертяжелом весе

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Чез Уизерспун
Чез Уизерспун

Украинскому боксеру Александру Усику срочно ищут соперника на его бой 12 октября в Чикаго. Все потому, что Тайрон Спонг, с которым он должен был драться, провалил допинг-тест.

 Больше об этом: Бой Усика против Спонга официально отменен: соперник провалил допинг-тест

Сразу после этого промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что они договариваются с тремя-четырьмя боксерами, чтобы бой все-таки состоялся 12 октября в Чикаго. Среди названных журналистами соперников был и россиянин Александр Устинов. Однако другой промоутер Усика Александр Красюк категорически отрицал вероятность боя против россиянина.

Теперь же журналист Boxing Scene Кот Айдеко называет вероятным соперником Усика 38-летнего американца Чеза Уизерспуна. На профессиональном ринге он одержал 38 побед (29 – нокаутом), и трижды проиграл. Одно из поражений – дисквалификация из-за тренера, который вышел на ринг.

Напомним, дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе должен состояться в субботу, 12 октября, в Чикаго.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
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