Стала известна дата боя Усик – Джошуа

В Саудовской Аравии состоялся бой между претендентом Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом. Победу по итогам 12 раундов одержал Джошуа единогласным судейским решением.

После боя президент WBO Франциско Валькарсель анонсировал, что вскоре Энтони Джошуа должен выступить с защитой своего титула. По его словам, встреча британца с одним из претендентов, коим является и украинец Александр Усик, будет следующей для чемпиона.

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Буря в пустыне закончилась. Начинается битва обязательств. Обязательный претендент от WBO Александр Усик. Бой должен состояться в течение 180 дней,

– написал Валькарсель.

Таким образом, Александр Усик и Энтони Джошуа должны провести бой до 4 июня 2020 года.

В то же время, кроме Усика, претендент на бой с Энтони Джоуша – болгарин Кубрат Пулев. Он претендует на пояс IBF.

Конечно, остается еще и сам Руис, который хочет получить третий бой, но без поясов он Джошуа не столь интересен. Впрочем, Энтони не отверг этот вариант: "Сделал ли бы я это снова? Можете не сомневаться".

Британец подчеркнул, что не хочет много говорить, поскольку люди не особо уважают болтовню. Но чемпиона можно понять, ведь он только-только вернул пояса. Он дал понять, что он "открыт для всего" и "пусть болельщики решают".

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Сам Усик дебютировал в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном. В данный момент он близок к согласованию поединка против Дерека Чисоры.