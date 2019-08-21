Стала известна дата финала Кубка Украины

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Стала известна дата финала Кубка Украины
Стала известна дата финала Кубка Украины / shakhtar.com

Финал Кубка Украины сезона 2019/2020 состоится 13-го мая. День финального поединка приходится на среду.

На данный момент не известно, какой город и стадион примет финал Кубка Украины сезона 2019/2020. Об этом станет известно осенью.

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В среду, 21-го августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.

Представители элиты, которые в предыдущем сезоне заняли с 1-го до 6-го места ("Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Мариуполь", "Заря", "Львов"), начнут борьбу с 1/8 финала (30 октября).

Последние четыре года Кубок Украины выиграет "Шахтер". Дважды в финальном матче "горняки" победили "Динамо", по одному разу – "Зарю" и "Ингулец".

Финал Кубка Украины в 2019 году состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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