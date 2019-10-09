Стала известна дата проведения дерби между "Шахтером" и "Динамо" в УПЛ
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 13-го и 14-го туров чемпионата Украины 2019/20.
Стало известно, что два гранда украинского футбола, "Шахтер" и "Динамо" встретятся в матче 14-го тура УПЛ 10 ноября в Харькове.
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13-й тур
2 ноября (суббота)
14:00. Ворскла – Десна
14:00. Карпаты – Шахтер
3 ноября (воскресенье)
14:00. Александрия – Мариуполь
14:00. Днепр-1 – Заря
17:00. Динамо – Львов
19:30. Колос – Олимпик
14-й тур
9 ноября (суббота)
14:00. Мариуполь – Карпаты
14:00. Десна – Днепр-1
17:00. Львов – Ворскла
10 ноября (воскресенье)
14:00. Заря – Колос
17:00. Шахтер – Динамо
19:30. Олимпик – Александрия
Также напомним, что в среду, 30 октября, "Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в истории Кубка Украины встретятся в очном поединке. Десять противостояний выиграл "Шахтер", а "Динамо" – только пять. Вся статистика матчей – в нашем материале.