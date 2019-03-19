Стала известна дата проведения полуфиналов Кубка Украины по футболу

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Кубок Украины по футболу
Кубок Украины по футболу / Фото из открытых источников

Исполком Федерации футбола Украины определился с датой проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины.

Об этом пишет официальный сайт Федерации футбола Украины.

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Согласно решению Исполкома ФФУ, матчи 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019 состоятся 17 апреля 2019 года. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Киеве в Доме футбола 8 апреля в 13:00.

Места проведения и время начала матчей должны быть определены до 22 марта.

Отмечается, что изменения были внесены из-за проведения выборов Президента Украины и по ходатайству главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

К слову, в розыгрыше Кубка Украины до сих пор принимают участие "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла", "Карпаты", "Львов", "Ингулец" и СК "Днепр-1".

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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