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Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу

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Дата возобновления УПЛ / Getty Images

Пока мир борется с пандемией коронавируса, спортивные функционеры думают о возвращении на арены. В Украинской ассоциации футбола просчитывают варианты и надеются продлить сезон 2019/2020 в начале лета.

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что футбольные чиновники настроены завершить нынешний сезон УПЛ.

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В УПЛ хотят принципиально закончить чемпионат, чтобы избежать возможной войны за второе место между "Зарей" и "Динамо".

Предварительный план – восстановить сезон в первой половине июня. Но даже если придется возвращаться к футболу в июле, в УАФ посчитали, что они успевают. Шесть недель нужно для того, чтобы закончить чемпионат и Кубок. Поэтому, в принципе, можем и в июле начинать,
– отметил Болотников.

На вынужденный перерыв "Динамо" и "Заря" ушли, имея одинаковое количество очков – по 46. Правда, луганчане расположились выше в турнирной таблице, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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