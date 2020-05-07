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Стала известна дата возобновления Лиги чемпионов

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Дата возобновления Лиги чемпионов
Дата возобновления Лиги чемпионов / ФК "Динамо"

6 мая в УЕФА состоялась неофициальная видеоконференция с участием президентов многих сильнейших клубов, на которой руководители европейского футбола в очередной раз подтвердили, что собираются доиграть Лигу чемпионов 2019/20.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" может состояться 8 августа. Об этом утверждает RMC Sport.

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Поединок состоится при условии, что это будет безопасно. Напомним, что первый поединок во Франции завершился победой "ткачей" (1:0).

Что известно о восстановлении еврокубков

По предварительной информации, УЕФА планирует доиграть матчи еврокубков в августе, когда будут завершены национальные лиги.

Перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа.

Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводить на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их за две недели.

Также будет перенесен старт нового сезона. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 должны стартовать во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируется начать 22 октября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ювентус УЕФА Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Футбол
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