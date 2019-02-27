Стала известна дата жеребьевки второго этапа УПЛ: кто сохраняет шансы попасть в топ-6

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Стала известна дата жеребьевки второго этапа УПЛ: кто сохраняет шансы попасть в топ-6

Разделение команд УПЛ на две шестерки состоится во вторник, 5 марта. Первая шестерка будет вести борьбу за чемпионство и места в еврокубках, в то время как вторая – за сохранение места в УПЛ.

Команды делятся на две шестерки по окончании первой части чемпионата, когда будет сыгран двадцать второй тур УПЛ – 16-17 марта.

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Первые шесть команд в турнирной таблице будут бороться за победу в чемпионате Украины и возможность представлять нашу страну в Лиге чемпионатов и Лиге Европы. Пока место в топ-6 себе гарантировали только донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Вторая шестерка будет бороться за сохранение места в УПЛ на следующий сезон. При этом последняя команда вылетит напрямую в Первую лигу, а еще две – через матчи плей-офф с командами из низшего дивизиона. Одесский "Черноморец" и "Арсенал-Киев" потеряли шансы попасть в топ-6, поэтому будут бороться во второй шестерке.

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Теги: Спорт Футбол УПЛ
Источник: 24 Канал
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