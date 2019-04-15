Стала известна космическая сумма, которую ПФК "Сумы" заработали на договорных матчах

80 Читати новину українською
ПФК "Сумы"
ПФК "Сумы"

Глава Комитета ФФУ по этике и честное игре Франческо Баранка рассказал о деталях расследования договорных матчей, организованных ПФК "Сумы", который на неделе был лишен профессионального статуса.

По словам Баранки, ​​на "договорняках" с участием клуба разными лицами было заработано около 10 миллионов евро.

Читайте также: Скандал вокруг ФК "Сумы": клуб отрицает лишение профессионального статуса и готовится к матчу

"Сумы" занимались двумя видами матч-фиксинга: подкуп арбитров или соперника, или же ставки на свою победу. Тогда "Сумы" побеждали, а ставка приносила прибыль. И когда они не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору, делали на этом деньги. То есть ФК "Сумы" зарабатывали и на своих поражениях, и на своих победах", – отметил Франческо Баранка.

"Сумы" – это одно из самых резонансных дел в Европе, связанных с договорными матчами. Они делали ставки и в Украине, и за рубежом, но в основном это происходило на азиатских букмекерских рынках. Если говорить об оценках того, сколько они заработали на этих сделках, то речь идет о 10 миллионах евро,
– рассказал Баранка в эфире программы "Великий футбол".

К слову, сумчане в течение 1,5 года принимали участие в договорных матчах и за это время сыграли около 30 матчей с "нужным" результатом.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура направила в Комитет этики и честной игры ФФУ официальное письмо с доказательствами участия ПФК "Сумы" в договорных матчах.

В апреле КДК ФФУ лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального футбольного клуба, а президент клуба Ростаслав Козар, тренер Александр Севидов и футболисты Олег Давыдов, Егор Луговой, Тарас Дурай, Сергей Гаращенков получили пожизненную дисквалификацию.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня
10142
Теги: Новости Спорта Спорт Сумы Скандал с договорными матчами в Украине Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
14 апреля 21:03 Украинец Малиновский забил за "Генк" в чемпионате Бельгии: видео
120
Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
14 апреля 19:35 Киевский "Арсенал" благодаря невероятному голу победил "Ворсклу": видео
177
Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
14 апреля 15:56 Пилоты Mercedes выиграли гран-при Китая, Феттель только третий
40
"Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
13 апреля 21:31 "Александрия" без проблем одолела "Львов" на выезде: видео голов
87
Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
13 апреля 18:22 Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
289
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук