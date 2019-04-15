Стала известна космическая сумма, которую ПФК "Сумы" заработали на договорных матчах

Глава Комитета ФФУ по этике и честное игре Франческо Баранка рассказал о деталях расследования договорных матчей, организованных ПФК "Сумы", который на неделе был лишен профессионального статуса.

По словам Баранки, ​​на "договорняках" с участием клуба разными лицами было заработано около 10 миллионов евро.

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"Сумы" занимались двумя видами матч-фиксинга: подкуп арбитров или соперника, или же ставки на свою победу. Тогда "Сумы" побеждали, а ставка приносила прибыль. И когда они не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору, делали на этом деньги. То есть ФК "Сумы" зарабатывали и на своих поражениях, и на своих победах", – отметил Франческо Баранка.

"Сумы" – это одно из самых резонансных дел в Европе, связанных с договорными матчами. Они делали ставки и в Украине, и за рубежом, но в основном это происходило на азиатских букмекерских рынках. Если говорить об оценках того, сколько они заработали на этих сделках, то речь идет о 10 миллионах евро,

– рассказал Баранка в эфире программы "Великий футбол".

К слову, сумчане в течение 1,5 года принимали участие в договорных матчах и за это время сыграли около 30 матчей с "нужным" результатом.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура направила в Комитет этики и честной игры ФФУ официальное письмо с доказательствами участия ПФК "Сумы" в договорных матчах.

В апреле КДК ФФУ лишил ПФК "Сумы" статуса профессионального футбольного клуба, а президент клуба Ростаслав Козар, тренер Александр Севидов и футболисты Олег Давыдов, Егор Луговой, Тарас Дурай, Сергей Гаращенков получили пожизненную дисквалификацию.

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