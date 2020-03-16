Стала известна неожиданная причина, почему Висенте Гомес покинул "Олимпик"

Бывший главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес покинул донецкий клуб не из-за плохой селекционной работы.

Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что для отставки испанского специалиста "Олимпика" Висенте Гомеса нашлось сразу несколько причин.

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Сейчас всплыла еще и финансовая проблема. Гомес очень настаивал, чтобы ему платили "белую" зарплату. Ему начали платить то "белую", то "черную"... Он начал предъявлять еще и эту претензию. Когда появилась такая проблема, Гельзин перестал его держать и отпустил,

– сказал журналист.

Другой ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский отметил, что за месяц работы в "Олимпике" Висенте Гомес получал 10 тысяч евро. В то же время самый высокооплачиваемый игрок команды капитан Дмитрий Гришко – 5 тысяч евро.

На прошлой неделе Висенте Гомес был уволен и покинул Украину. Вместо него исполняющим обязанности назначен Игорь Климовский.

В эти выходные он выводил команду на матч с "Ворсклой" (1:1).

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