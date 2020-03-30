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Стала известна новая дата открытия Олимпийских игр в Токио

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Новая дата Олімпіади-2020 / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с властями Японии объявил дату открытия Олимпийских игр в Токио-2020, перенесенных на 2021 год.

Как сообщает японский телеканал NHK, торжественное открытие Олимпиады планируется на 23 июля 2021 года.

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Окончательное решение должны объявить в ближайшие дни, однако предварительная договоренность уже есть.

Ранее губернатор Токио Юрико Койке предлагал сдвинуть Олимпиаду на весну следующего года, чтобы избежать жары, но этот вариант отвергли из-за неудобного календаря.

Глава оргкомитета по проведению Олимпиады-2024 Тони Эстанге до этого заявлял, что перенос Игр в Токио повлияет на подготовку к Олимпиаде в Париже.

  • Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
  • При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
  • Будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Спорт Новости Спорта Олимпиада-2020
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