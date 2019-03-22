Стала известна официальная заявка сборной Украины на матч с Португалией без двух игроков

Стали известны заявки команд Португалии и Украины накануне их предстоящего поединка в отборе на чемпионат Европы-2020.

В заявки команд вошли по 23 игрока. Андрей Шевченко оставил вне заявки Сергея Болбата и Артема Шабанова.

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Официальная заявка сборной Португалии (по номерам): 1. Руй Патрисиу, 2. Жоау Конселем, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Рафаэль Геррейро, 6. Жозе Фонте, 7. Криштиану Роналду, 8. Жоау Моутиньо, 9. Андре Силва, 10 Жоау Мариу, 11. Бернарду Силва, 12. Жозе Са, 13 Даниилу, 14 Уильям Карвалью, 15 Рафа Силва, 16. Жоау Фелиш, 17. Гонсалу Гедеш, 18. Рубен Невеш, 19 Мариу Руй, 20. Пицци, 21 Нельсон Семеду, 22. Бету, 23. Диего Соуза.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9 . Артем Кравец, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14 Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 16 Сергей Сидорчук, 17 Александр Зинченко, 18 Роман Яремчук, 19 Жуниор Мораес, 20. Роман Безус, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

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Первый матч между Португалией и Украиной состоится 22 марта в Лиссабоне. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

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