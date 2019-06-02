Стала известна причина аварии, в которой заживо сгорел известный футболист

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Погиб Хосе Антонио Рейес
Погиб Хосе Антонио Рейес / Фото из открытых источников

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии утром в субботу, 1 июня.

Причиной гибели Рейеса и его двоюродного брата в ДТП могло стать превышение скорости, сообщает местное издание El diario de Sevilla.

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По информации источника, Mercedes Brabus S550 Рейеса вылетел за пределы трассы и загорелся. При этом скорость движения автомобиля в этот момент, вероятно, составляла 200 км/час.

За "Севилью" Рейес выступал с 2004-го до 2007 года. Впоследствии он вернулся в этот клуб в 2012 году. И выступал за "Севилью" до 2016 года. Также в его карьере были английский "Арсенал", мадридские "Реал" и "Атлетико", португальская "Бенфика", а также "Эспаньол". Последним клубом футболиста был "Эстрамадура". Выступал и за сборную Испании.

За свою карьеру Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Англии и Испании, выигрывал Кубки Англии, Испании и Португалии, пять раз побеждал в Лиге Европы, и еще один – в Суперкубке УЕФА.

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Теги: Спорт Футбол
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