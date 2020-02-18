Стала известна причина смерти украинского фигуриста Николая Бондаря, который работал в Китае

Известный украинский фигурист Николай Бондарь внезапно ушел из жизни в возрасте 29 лет.

Спорт24 писал, что Николай в последнее время работал тренером в Китае, в городе Сучжоу (находится недалеко от Шанхая).

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По уточненной информации, погиб мужчина в Киеве. Прощание с Николаем Бондарем состоится в среду, 19 февраля, в 11:00 в Киевском крематории (ул. Байкова, 16).

Причиной смерти называют остановку сердца во сне. Фигурным катанием начал заниматься в 1996 году у тренера Марины Амирхановой. Очень поддерживал увлечение сына его отец. Причастные к фигурному катанию люди отмечают, что особенно изысканными в исполнении Николая были "бабочки".

Николай Бондарь – бронзовый призер чемпионата Украины 2008, участник юниорского чемпионата мира 2007/2008 и юниорских Гран-при.