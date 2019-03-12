Стала известна стоимость билетов на бой Ломаченко – Кролла

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Василий Ломаченко готовится к бою против Энтони Кроллы
Василий Ломаченко готовится к бою против Энтони Кроллы

Уже 12 апреля украинский боксер Василий Ломаченко встретится с Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе. Билеты на этот матч поступили в продажу.

На бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой билеты стоят от 52 долларов. Самый дорогой билет любителям бокса обойдется в 310,5 долларов.

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12 апреля Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кроллы, который является обязательным претендентом. 32-летний британский боксер в профессиональной карьере выиграл 34 боя (13 из них – нокаутом) и шесть проиграл. Еще три поединка завершились вничью.

Букмекеры начали прием ставок на бой Ломаченко с Кроллой. Василий является фаворитом в этом бою. При этом почти абсолютным.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Кролла
Источник: 24 Канал
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