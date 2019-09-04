Стала известна сумма трансфера Коноплянки в "Шахтер"

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из немецкого "Шальке" в донецкий "Шахтер". Однако стороны не сообщали суммы трансфера.

По данным издания Bild, "горняки" заплатили за Коноплянку лишь 1,5 миллиона евро. Эту информацию подтверждает авторитетный сайт, который специализируется на трансферах, Transfermarkt.

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Такая незначительная сумма объясняется тем, что у украинца летом 2020 года заканчивался контракт с "Шальке".

Таким образом немецкий клуб не только отбил хоть часть средств за игрока (он перешел летом 2017 года с "Севильи" за 12,5 миллиона евро), но и сэкономил на его зарплате. Коноплянка получал 5 миллионов за сезон.

По данным Transfermarkt, на данный момент цена на Коноплянку составляет 6,5 миллиона евро. В "Севилью" Евгений перешел бесплатно летом 2015 года с "Днепра".

Напомним, Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Новости Спорта Шальке Шахтер Евгений Коноплянка
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