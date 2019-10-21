Стали известны бригады арбитров на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы

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Стали известны бригады арбитров на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы
Стали известны бригады арбитров на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы / facebook.com/pg/fcdynamoua

В УЕФА назначили официальных лиц на матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Имена арбитров на свои матчи узнали украинские команды "Динамо" и "Александрия".

Поединок "Александрии" против "Сент-Этьена" во Франции будет обслуживать бригада арбитров из Норвегии. Главным рефери назначен Эспен Эскос.

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Ассистенты рефери – Йон-Михаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Четвертый рефери – Рохит Сагг. Эспен Эскос никогда не работал на матчах с участием украинских команд.

Поединок "Александрия" – "Сент-Этьен" состоится в четверг, 24 октября. Начало игры в 19:55.

В то же время на матче "Динамо" против "Копенгагена" будут работать арбитры из Турции. Главным судьей игры в Киеве будет Халил Мелер. Ассистенты рефери – Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан. Четвертый рефери – Арда Кардешлер.

Мелер никогда не пересекался с украинскими клубами, однако дважды обслуживал матчи сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2018. Обе игры украинцы выиграли.

Игра "Динамо" – "Копенгаген" пройдет 24 октября. Начало матча в 22:00.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Александрия Лига Европы Динамо Футбол
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