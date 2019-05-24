Стали известны даты переходных матчей УПЛ

24 мая в Доме футбола прошла жеребьевка матчей плей-офф УПЛ. Затем определились даты и хозяева поля в матчах плей-офф

Согласно жребию, 11-я команда из УПЛ сыграет со 2-й с ПФЛ, а 10-я команда – с 3-й. Переходные матчи состоятся 4 и 8 июня. В первом матче хозяином будет клуб из УПЛ. Ответный – на поле команды из Первой лиги.

Пока неизвестно, кто из команд сыграет в переходных матчах. Среди претендентов из команд УПЛ, то переходные матчи могут сыграть одесский "Черноморец" (25 очков), "Арсенал-Киев" (26 очков), львовские "Карпаты" (29 очков) и донецкий "Олимпик" (32 очка). До конца чемпионата осталось сыграть два тура. А одна из команд ("Черноморец", "Арсенал" или "Карпаты"), которая займет последнее место, вылетит напрямую в Первую лигу.

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Что касается команд Первой лиги, претендующих на переходные матчи в УПЛ, то их тоже три. Это "Колос" из Ковалевки, луцкая "Волынь" и харьковский "Металлист". Все три команды имеют по 51 очку, а впереди только один тур. "Колос" дома сыграет против "Оболонь-Бровар", а "Волынь" и "Металлист" на выезде против "Горняк-Спорт" и "Авангард" соответственно. матчи запланированы на 25 мая.

Стоит напомнить, что перед тем "Днепр-1" выиграл Первую Лигу и гарантировал себе выход в УПЛ на следующий сезон.