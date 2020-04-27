Стали известны даты проведения матчей плей-офф чемпионата УХЛ

Чемпионат Украинской хоккейной лиги, как и весь мировой спорт, на паузе. В связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, 17 марта сезон 2019/20 был прекращен. Матчи 1/4 финала плей-офф прошли без зрителей – участниками полуфинала стали "Кременчуг", "Донбасс", "Днепр" и "Белый Барс".

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

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Согласно регламенту, 3, 4 и 6 матчи будут сыграны на поле команды с более низким номером посева: "Кременчуг" (1) – "Белый Барс"(4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября. "Донбасс" (2) – "Днепр" (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября. Исходя из этого, финал чемпионата УХЛ – Пари-Матч сезона 2019/20 пройдет 16–17, 20–21 сентября, а в случае необходимости матче так же состоятся 23, 25 и 27 сентября.

В случае, если полуфинальные серии закончатся после 4–6 матчей, финальная серия будет начата раньше. Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги будет сыгран 30 сентября.

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