Стали известны детали товарищеского матча Украина – Франция перед Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о потенциальном спарринге сборной Украины с национальной командой Франции.

Об этом Андрей Павелко написал в Facebook.

Читайте также: Сборная Украины одна из самых дешевых команд Евро-2020, Англия – самая дорогая

Есть предварительная договоренность с Французской футбольной федерацией относительно проведения 27 марта встречи Франция – Украина в Париже на арене "Стад де Франс". Окончательно вопрос решится с подписанием соглашения на следующей неделе,

– написал Павелко.

Ранее сообщалось, что Украина проведет выездной товарищеский матч с Францией, но французская федерация футбола еще не подтвердила это.

Также Спорт24 писал, что Польская футбольная ассоциация утвердила, что город Хожув примет товарищеский матч между Украиной и Польшей. Матч запланирован на 31 марта, однако УЕФА попросило перенести игру на 30 марта.