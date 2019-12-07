Стали известны детали товарищеского матча Украина – Франция перед Евро-2020
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о потенциальном спарринге сборной Украины с национальной командой Франции.
Об этом Андрей Павелко написал в Facebook.
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Есть предварительная договоренность с Французской футбольной федерацией относительно проведения 27 марта встречи Франция – Украина в Париже на арене "Стад де Франс". Окончательно вопрос решится с подписанием соглашения на следующей неделе,
– написал Павелко.
Ранее сообщалось, что Украина проведет выездной товарищеский матч с Францией, но французская федерация футбола еще не подтвердила это.
Также Спорт24 писал, что Польская футбольная ассоциация утвердила, что город Хожув примет товарищеский матч между Украиной и Польшей. Матч запланирован на 31 марта, однако УЕФА попросило перенести игру на 30 марта.