Стали известны детали травмы Ломаченко после боя с Кроллой

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Василий Ломаченко получил вывих
Василий Ломаченко получил вывих / Top Rank

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко получил повреждение в бою против Энтони Кроллы.

Во время победного нокаута, Ломаченко получил травму. По предварительной версии, у украинца была сломана рука. Однако впоследствии после медицинского осмотра стало известно, что у Василия Ломаченко лишь вывих.

Стоит увидеть: видео чемпионского боя Ломаченко против Кроллы

"Они вернули кость на место, три недели в гипсе, и он будет в порядке", – заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Он ожидает, что Ломаченко вернется в ринг уже в сентябре 2019 года. Вполне вероятно, что украинец проведет следующий бой за титул чемпиона по версии WBC. Сам Ломаченко после боя против Кроллы назвал имя боксера, с которым хочет провести бой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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