Стали известны детали травмы Ломаченко после боя с Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко получил повреждение в бою против Энтони Кроллы.

Во время победного нокаута, Ломаченко получил травму. По предварительной версии, у украинца была сломана рука. Однако впоследствии после медицинского осмотра стало известно, что у Василия Ломаченко лишь вывих.

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"Они вернули кость на место, три недели в гипсе, и он будет в порядке", – заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Он ожидает, что Ломаченко вернется в ринг уже в сентябре 2019 года. Вполне вероятно, что украинец проведет следующий бой за титул чемпиона по версии WBC. Сам Ломаченко после боя против Кроллы назвал имя боксера, с которым хочет провести бой.