Стали известны детали травмы Зинченко: игрок не сыграет за сборную Украины против Сербии

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / mancity.com

Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию. Он пропустит матч Украина против Сербии в отборе на Евро-2020.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал детали травмы Зинченко.

"У Зинченко был контакт с коленом и он что-то почувствовал в кости. Ему пришлось провести операцию на колене. Он будет вне игры четыре-пять недель", – рассказал Пеп Гвардиола.

Напомним, украинец получил травму перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Его команда в итоге одержала разгромную победу, а за "Аталанту" забил другой украинец Руслан Малиновский.

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Операцию Зинченко уже сделали. Для этого он отправился в больницу в Барселоне.

Из-за травмы Зинченко не сыграет за сборную Украины в ноябре. 14 числа в "сине-желтых" запланирован товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. 17 ноября команда должна сыграть на выезде против Сербии. Украинцам надо не проиграть в этом матче, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы 2020 года.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Спорт Футбол
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