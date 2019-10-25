Стали известны детали травмы Зинченко: игрок не сыграет за сборную Украины против Сербии
Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию. Он пропустит матч Украина против Сербии в отборе на Евро-2020.
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал детали травмы Зинченко.
"У Зинченко был контакт с коленом и он что-то почувствовал в кости. Ему пришлось провести операцию на колене. Он будет вне игры четыре-пять недель", – рассказал Пеп Гвардиола.
Напомним, украинец получил травму перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Его команда в итоге одержала разгромную победу, а за "Аталанту" забил другой украинец Руслан Малиновский.
Читайте также: Как это было: Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити": видео
Операцию Зинченко уже сделали. Для этого он отправился в больницу в Барселоне.
Из-за травмы Зинченко не сыграет за сборную Украины в ноябре. 14 числа в "сине-желтых" запланирован товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. 17 ноября команда должна сыграть на выезде против Сербии. Украинцам надо не проиграть в этом матче, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы 2020 года.
Выбор редакции
-
Два игрока сборной Украины попали в символическую команду недели в Лиге Европысегодня , 12:15
-
"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видеосегодня , 07:14
-
"Александрия" остановила "Сент-Этьен" во Франции, набрав очередные очки в Лиге Европы: видео24 октября , 22:01