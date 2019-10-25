Стали известны детали травмы Зинченко: игрок не сыграет за сборную Украины против Сербии

Игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко перенес операцию. Он пропустит матч Украина против Сербии в отборе на Евро-2020.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал детали травмы Зинченко.

"У Зинченко был контакт с коленом и он что-то почувствовал в кости. Ему пришлось провести операцию на колене. Он будет вне игры четыре-пять недель", – рассказал Пеп Гвардиола.

PEP Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2019

Напомним, украинец получил травму перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Его команда в итоге одержала разгромную победу, а за "Аталанту" забил другой украинец Руслан Малиновский.

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Операцию Зинченко уже сделали. Для этого он отправился в больницу в Барселоне.

Из-за травмы Зинченко не сыграет за сборную Украины в ноябре. 14 числа в "сине-желтых" запланирован товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. 17 ноября команда должна сыграть на выезде против Сербии. Украинцам надо не проиграть в этом матче, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы 2020 года.