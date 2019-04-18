Звезда сборной Украины выздоровел перед важными матчами в чемпионате Англии

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе с командой.

Об этом стало известно из фото "горожан" в официальном Twitter.

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Зинченко занимался без каких-либо ограничений с партнерами по "Манчестер Сити", которые в среду, 17 апреля провели тяжелый поединок Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (4:3).

Таким образом, можно предположить, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сможет рассчитывать на Зинченко уже в ближайшем матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (20 апреля, начало – в 14:30).

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра. Ранее сам Александр заявлял, что ему на восстановление потребуется около десяти дней.

22-летний украинец сыграл 23 матча за "Манчестер" Сити во всех турнирах этого сезона, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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